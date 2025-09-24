PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Von Straße abgekommen und mit Baum kollidiert

Jena (ots)

Aus bisher noch ungeklärten Gründen ereignete sich Dienstagmittag ein Verkehrsunfall auf der Stadtrodaer Straße. Ein 60-Jähriger war mit seinem Pkw Ssangyong in stadtauswärtiger Richtung unterwegs. Auf Höhe des Sportforums kam der Pkw dann nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei wurde der Fahrer vorerst schwer verletzt und musste medizinisch im Krankenhaus versorgt werden. Hier erlag er jedoch in der Folge seinen Verletzungen. Der genaue Unfallhergang sowie weitere Indikatoren, welche gegebenenfalls unfallursächlich waren, müssen nunmehr ermittelt werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Jenaer Polizei unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Aktenzeichen lautet 248957/2025.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

