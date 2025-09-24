LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs

Jena (ots) - Einen Einbruchsversuch in sein Kellerabteil teilte am Dienstagnachmittag ein Anwohner der Bauersfeindstraße mit, Unbekannte hatten sich Zutritt zum Mehrfamilienhaus und in der Folge in den Kellerbereich verschafft. Hier versuchten diese das Schloss eines Abteils zu öffnen, was scheiterte. So gelangten der oder die Langfinger auch nicht an die Habseligkeiten, unter anderem ein hochpreisiges Pedelec, des Mieters. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen ...

