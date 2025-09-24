LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis und Versicherung unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Gegen 18:30 Uhr stellten Beamte der Polizei Saale-Holzland eine Crossmaschine im Bereich des Brauhausplatzes fahrenderweise fest. Ein Kennzeichen war an dem Zweirad nicht angebracht, sodass sie es samt Fahrer kontrollierten. Hierbei kam ans Licht, dass weder eine Versicherung für das Krad bestand, noch eine FIN erkennbar war. Auch reichte die erworbene Führerscheinklasse des 21-Jährigen nicht aus. Somit muss er sich nun wegen mehreren Delikten strafrechtlich verantworten. Das Motorrad wurde, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, sichergestellt.
