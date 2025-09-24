PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Parkrempler vom Unfallort entfernt

Weimar (ots)

Dienstagmittag kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkdeck des Weimarer Atriums. Eine 60-jährige Daimler-Benz-Fahrerin hatte ihren Pkw ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt. Als eine 78-jährige Fiat- Fahrerin daneben einparken wollte, blieb sie seitlich an dem Daimler hängen. Ohne die erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, fuhr die Rentnerin weiter. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, informierte die Polizei. Die Unfallverursacherin hatte indes ihr Fahrzeug anderweitig geparkt und konnte noch vor Ort durch die Polizeibeamten befragt werden. Sie räumt den Unfall ein. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wurde auf 1500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

