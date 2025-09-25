PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Konflikt zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert

Jena (ots)

Mittwochmorgen befuhren ein Transporter VW und ein Pkw VW in dieser Reihenfolge den Eisenbahndamm in Richtung Am Anger. Hierbei versuchte der 45-jährige Fahrer des Pkw seinen Vordermann mehrmals zu überholen, was aufgrund der Verkehrssituation nicht möglich war. An der Kreuzung Lutherplatz reichten sich beide Fahrzeuge nebeneinander ein. Dies bewog den 48-jährigen Transporterfahrer auszusteigen, da er den 45-Jährigen zur Rede stellen wollte. Dieser wiederrum versuchte den Mann zu umfahren und touchierte diesen dabei. In Folge dessen stürzte der 48-Jährige auf die Motorhaube und beschädigte diese leicht. Auch verspürte er leichte Schmerzen, welche nicht behandelt werden mussten. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam dann ans Licht, dass der 45-Jährige vor Fahrtantritt berauschende mittel konsumierte. Es folgten eine Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt sowie die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

