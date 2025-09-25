PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fünf beschädigte Fahrzeuge bei Ausparkversuch

Jena (ots)

Mittwochvormittag versuchte ein 90-jähriger seinen geparkten Pkw Skoda im Dietrichweg aus einer Parklücke zu manövrieren. Auf der abschüssigen Straße wollte der Mann vorerst zurücksetzen, was er mit zu viel Schwung tat. Dadurch stieß er gegen das hinter ihm parkende Fahrzeug und beschädigte dieses. Vermutlich aufgrund des Schrecks wechselte der Mann die Fahrtrichtung, fuhr vorwärts und stieß hier gegen das vor ihm parkende Fahrzeug. Dies geschah mit einer derartigen Wucht, dass er dieses noch auf zwei weitere, davor parkende, Fahrzeuge schob. Es entstand an allen fünf Fahrzeugen Sachschaden. Zwei Fahrzeuge davon, sowohl das Verursacherfahrzeug, als auch ein weitere Skoda, waren derart beschädigt, dass sie nicht mehr Fahrbereit waren.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

