BPOL-BadBentheim: Europaweite Fahndung - Bundespolizei nimmt gesuchte 41-Jährige fest

Die Bundespolizei hat am Samstagabend eine international gesuchte 41-Jährige festgenommen. Gegen die Frau lag ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung an die tschechischen Behörden vor.

Die tschechische Staatsangehörige war Fahrgast in einem grenzüberschreitend verkehrenden Reisezug. Bundespolizisten hatten die Frau im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen zu den Niederlanden im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert.

Bei der Überprüfung der Personalien der 41-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen sie ein europäischer Haftbefehl existiert. Die Frau war in ihrem Heimatland wegen mehrerer Eigentumsdelikte verurteilt worden. Die Frau wurde verhaftet und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Am Amtsgericht Nordhorn wurde ihr dann am Sonntagvormittag der Haftbefehl verkündet. Danach wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Oldenburg hat jetzt das weitere Auslieferungsverfahren nach Tschechien übernommen.

