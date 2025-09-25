PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Einbruch mit unbekannter Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Wie am Mittwochfrüh bekannt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich in einer Pflegeeinrichtung in der Waldecker Straße. Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwochfrüh verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt und in der Folge in den Versorgungsbereich. Hier öffneten diese mehrere Schränke und durchwühlten alles. Ob sie auch Beute machten, muss im Nachgang ermittelt werden. Auch die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht beziffert werden. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

