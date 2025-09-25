LPI-J: Einbruch mit unbekannter Beute
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bürgel: Wie am Mittwochfrüh bekannt wurde, waren Unbekannte widerrechtlich in einer Pflegeeinrichtung in der Waldecker Straße. Zwischen Dienstag 20 Uhr und Mittwochfrüh verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt und in der Folge in den Versorgungsbereich. Hier öffneten diese mehrere Schränke und durchwühlten alles. Ob sie auch Beute machten, muss im Nachgang ermittelt werden. Auch die Höhe des Sachschadens konnte vor Ort nicht beziffert werden. Nach erfolgter Tatortaufnahme wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
