Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken: Diebstahl an Baustelle - Täter entwenden Baggerschaufel und Aluminiumkabel

Kerken (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (19. September 2025), 14:30 Uhr, und Donnerstag (25. September 2025), 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Straße "Am Aermen Düwel" mehrere Meter bereits verlegter Aluminiumkabel und die Baggerschaufel eines Mini-Baggers.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter 02831 1250 zu melden. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

