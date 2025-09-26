Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken: Diebstahl an Baustelle - Täter entwenden Baggerschaufel und Aluminiumkabel

Kerken (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (19. September 2025), 14:30 Uhr, und Donnerstag (25. September 2025), 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Straße "Am Aermen Düwel" mehrere Meter bereits verlegter Aluminiumkabel und die Baggerschaufel eines Mini-Baggers.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter 02831 1250 zu melden. (se)

