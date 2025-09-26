POL-KLE: Kerken: Diebstahl an Baustelle - Täter entwenden Baggerschaufel und Aluminiumkabel
Kerken (ots)
Im Zeitraum zwischen Freitag (19. September 2025), 14:30 Uhr, und Donnerstag (25. September 2025), 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Straße "Am Aermen Düwel" mehrere Meter bereits verlegter Aluminiumkabel und die Baggerschaufel eines Mini-Baggers.
Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich telefonisch unter 02831 1250 zu melden. (se)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell