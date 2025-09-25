PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk: Verkehrsunfallflucht - Mauer an Grundstückseinfahrt beschädigt - Fahrzeug entfernt sich unerkannt

Wachtendonk (ots)

Am Dienstagvormittag (23. September 2025) in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:30 Uhr ereignete sich auf der Rathausstraße eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Mauer an einer Grundstückseinfahrt stark beschädigt wurde. Nach ersten Erkenntnissen könnte sich der Unfall bei einem Wende- oder Rangiermanöver in dieser Einfahrt ereignet haben. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt von der Unfallstelle, ohne auf seine Unfallbeteiligung hinzuweisen.

Das Verkehrskommissariat Geldern ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02831-1250 zu melden. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

