POL-KLE: Kleve - Scheibe eines Ladenlokals eingeschlagen

Zeugen gesucht

In der Nacht zu Donnerstag (25. September 2025) hat ein unbekannter Täter das Schaufenster der Filiale eines Mobilfunkanbieters an der Große[n] Straße eingeschlagen. Eine Zeugin sah den Mann gegen 23:25 Uhr, wie er auf die Scheibe einwirkte, kurz verweilte und dann in Richtung Hochschule flüchtete. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Der Täter wird beschrieben als etwa 2m groß, dünn, mit blonden Haaren und Bart. Er soll mit einem hellem Strickpullover bekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder der beschriebenen Person machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

