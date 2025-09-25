PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Scheibe eines Ladenlokals eingeschlagen
Zeugen gesucht

Kleve (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25. September 2025) hat ein unbekannter Täter das Schaufenster der Filiale eines Mobilfunkanbieters an der Große[n] Straße eingeschlagen. Eine Zeugin sah den Mann gegen 23:25 Uhr, wie er auf die Scheibe einwirkte, kurz verweilte und dann in Richtung Hochschule flüchtete. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht festgestellt werden. Der Täter wird beschrieben als etwa 2m groß, dünn, mit blonden Haaren und Bart. Er soll mit einem hellem Strickpullover bekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder der beschriebenen Person machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren