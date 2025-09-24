Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk: Vakuumgeräte und Ersatzteile von Anhänger entwendet - Zeugenaufruf

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (23. September 2025) gegen 09:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter auf der Langendorfer Straße zunächst einen Fahrzeuganhänger der Marke Henra, welcher u. a. mit Vakuumgeräten beladen war. Der Anhänger wurde am gleichen Vormittag an einem Feld an der Langendorfer Straße aufgefunden. Es fehlten mehrere hochwertige Vakuumgeräte und ein Behältnis mit Ersatzteilen.

Auf einem Überwachungsvideo ist der Täter zu sehen. Er wird wie folgt beschrieben:

- männlich - europäisches Aussehen - ca. 40 - 55 Jahre alt - dunkelgraue Schirmmütze - dunkelgraue Weste mit dunklem Oberteil darunter - dunkle Hose - dunkle Schuhe

Die Kriminalpolizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte unter der Telefonnummer 02831 1080 um Zeugenhinweise. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell