Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Unfallfahrer beschädigt Mauer und flüchtet - wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Emmerich (ots)

Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Samstag (20. September 2025), 14:30 Uhr, und Sonntag (21. September 2025), 16:00 Uhr, eine Mauer im Vorgarten eines Wohnhauses an der Deichstraße beschädigt. Möglicherweise ereignete sich der Verkehrsunfall bei einem Wende- bzw. Rangiermanöver in der Einfahrt des Anwohners. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich zu erkennen zu geben.

Das Verkehrskommissariat Emmerich ermittelt in diesem Sachverhalt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung unter 02822 1250. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

