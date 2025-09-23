POL-KLE: Kevelaer - Nachtragmeldung zur Meldung vom 19.September 2025: POL-KLE: Kevelaer - Unbekannte leblose Person in der Niers aufgefunden
Kriminalpolizei ermittelt
Kevelaer (ots)
Die am heutigen Tag (Dienstag, 23. September 2025) durchgeführte Obduktion der am Freitag (19. September 2025) in der Niers aufgefundenen Leiche hat keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Leider ist die Identität der Frau, die vermutlich zwischen 50 und 70 Jahren alt war, weiterhin ungeklärt. (sp)
