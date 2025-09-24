Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Die Polizei sucht nach wie vor Zeugen - Verkehrsunfall vom 26. August in Geldern, Issumer Straße

Geldern (ots)

Am Dienstag, den 26. August 2025, gegen 17:50 Uhr, kam es vor einem Friseursalon an der Issumer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 32-jähriger Mann befuhr mit einem grauen Skoda die Issumer Straße in Richtung Innenstadt. Es kam zur Kollision mit einem schwarzen Audi, dessen 34-jähriger Fahrer mit seinem PKW rückwärts aus einer Parktasche vor dem dortigen Friseursalon fuhr. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Im Nachgang soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Unfallbeteiligten gekommen sein.

Das Verkehrskommissariat Geldern ermittelt in diesem Sachverhalt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den geschilderten Verkehrsunfall oder die Kontroverse im Nachgang beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02831-1250 zu melden.(se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell