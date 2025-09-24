Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Angeblicher Käufer fährt mit angebotenem Motorroller davon

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Ein Mann aus Bedburg-Hau hatte in einer Online-Verkaufsbörse einen Motorroller inseriert. Am Montag (22. September 2025) vereinbarte er mit einem potentiellen Interessenten eine Besichtigung der Aprilia-Maschine. Der unbekannte Mann erschien gegen 21:30 Uhr an der Anschrift des Bedburg-Hauers an der Straße Hebbenshof und schaute sich den sogenannten Maxi-Scooter an. Als der Besitzer des Rollers kurz ins Haus gehen wollte, um die Fahrzeugpapiere zu holen, startete der Unbekannte den Motor und fuhr mit dem Roller davon. Der Besitzer versuchte noch, ihm hinterherzufahren, verlor ihn aber aus den Augen. Der Täter wird beschrieben als etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 165 bis 170cm groß und schlank. Er hat ein südeuropäisches Aussehen und sprach Englisch mit Niederländischem Einfluss. Bei dem entwendeten Motorroller handelt es sich um einen vom Typ Aprilia Scarabeo light 300 mit dem Kennzeichen KLE-CX7. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, oder den Motorroller gesehen haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

