Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Geparkter Opel Vivaro bei Verkehrsunfallflucht beschädigt - die Polizei sucht Unfallzeugen

Emmerich (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (18. September 2025), 04:00 Uhr, und Montag (22. September 2025), 11:00 Uhr, kam es an der Reeser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW.

Ein weißer Opel Vivaro, der am Fahrbahnrand der Reeser Straße abgestellt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des linken Seitenspiegels beschädigt.

Das Verkehrskommissariat Emmerich bittet unter der Telefonnummer 02822 1250 um Zeugenhinweise. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell