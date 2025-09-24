PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich: Geparkter Opel Vivaro bei Verkehrsunfallflucht beschädigt - die Polizei sucht Unfallzeugen

Emmerich (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag (18. September 2025), 04:00 Uhr, und Montag (22. September 2025), 11:00 Uhr, kam es an der Reeser Straße zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW.

Ein weißer Opel Vivaro, der am Fahrbahnrand der Reeser Straße abgestellt war, wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich des linken Seitenspiegels beschädigt.

Das Verkehrskommissariat Emmerich bittet unter der Telefonnummer 02822 1250 um Zeugenhinweise. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren