Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten an der Saalstraße

Zeugen gesucht

Bedburg-Hau (ots)

Am Dienstag (23. September 2025) in der Zeit zwischen 02:40 Uhr und 03:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen an der Saalstraße befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Eine Zeugin konnte den Mann während der Tatausführung beobachten. Der Täter entfernte sich ohne Beute zu Fuß über die Zufahrtsrampe einer nahegelegenen Lagerhalle in Richtung der Bahngleise.

Die Zeugin beschreibt den Unbekannten wie folgt:

- männlich - dick - helle Hose - grauer Pullover - schwarze Weste

Die Polizei fragt: Wer hat den Täter bei der Tatausführung oder bei seiner Flucht zu Fuß gesehen und kann Hinweise zur Identität des Mannes geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo Kleve unter 02821-5040 zu melden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell