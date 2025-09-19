Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Pkw-Diebstahl gesucht

Kamen (ots)

In Kamen wurde zwischen Mittwoch (17.09.2025), 19.00 Uhr und Donnerstag (18.09.2025), 08.00 Uhr ein Pkw am Schattweg entwendet.

Das geparkte Kfz stand auf dem Parkplatz eines Autohauses.

Es handelt sich um einen blauen Toyota RAV4.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des entwendeten Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell