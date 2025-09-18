PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlichem Raub

Unna (ots)

Fünf bislang unbekannte männliche Personen haben am Freitag, 14.03.2025, gegen 22.30 Uhr einen gemeinschaftlichen Raub in Unna begangen.

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Männer.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern:

https://polizei.nrw/fahndung/180816

Hinweise zur Ergreifung der unbekannten Männer bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

