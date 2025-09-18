POL-UN: Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach gemeinschaftlichem Raub
Unna (ots)
Fünf bislang unbekannte männliche Personen haben am Freitag, 14.03.2025, gegen 22.30 Uhr einen gemeinschaftlichen Raub in Unna begangen.
Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Männer.
Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW mit den Lichtbildern:
https://polizei.nrw/fahndung/180816
Hinweise zur Ergreifung der unbekannten Männer bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell