Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Festnahme nach augenscheinlichem Betäubungsmittelhandel

Unna (ots)

Am Dienstag (16.09.2025) beobachteten Polizeibeamte der KPB Unna gegen 16:00 Uhr ein Pkw auf einem Parkplatz an der Hammer Straße.

In dem Fahrzeug befand sich eine männliche Person, eine weitere männliche Person näherte sich dem Pkw zu Fuß und entfernte sich kurze Zeit darauf wieder.

Danach setzte sich auch das Fahrzeug in Bewegung und konnte im späteren Verlauf auf einem Tankstellengelände in Unna kontrolliert werden. In dem Pkw fanden die Polizeibeamten mehrere einzeln verpackte Verkaufseinheiten mit Betäubungsmitteln.

Der Fahrzeugführer wurde daraufhin festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 19-jährigen Albaner ohne festen Wohnsitz.

Das aufgefundene Betäubungsmittel, das Handy des Tatverdächtigen, als auch eine mitgeführte dreistellige Bargeldsumme wurden sichergestellt.

Der 19-Jährige wurde am 17.09.2025 auf Antrag der Staatsanwaltschaft entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell