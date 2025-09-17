Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Gaststätte

Bergkamen (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Montag (15.09.2025) auf Dienstag (16.09.2025) zwischen 22.45 Uhr und 07.00 Uhr gewaltsam durch Einschlagen einer Scheibe Zutritt in eine Pizzeria an der Schulstraße in Bergkamen verschafft.

Dort entwendeten sie Bargeld und mehrere Getränkedosen.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu den Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

