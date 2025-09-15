PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Einbruch in Werkstatt

Werne (ots)

Am Freitag (12.09.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Firmenkomplex an der Südkirchener Straße.

Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln einer Tür in den Werkstattbereich und angrenzende Büroräume ein.

Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.

Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 13:11

    POL-UN: Schwerte - Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

    Schwerte (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag, 07.09.2025, in Schwerte hat die Polizei Unna unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6112932). Zur umfassenden Aufarbeitung des Geschehens wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei NRW hinzugezogen. Darüber hinaus unterstützen ein ...

    mehr
  • 13.09.2025 – 11:20

    POL-UN: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten E Scooter Fahrer

    Werne (ots) - Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Jugendlichen. Der Jugendliche war mit seinem E Scooter an der Kreuzung Münsterstr./ Konrad- Adenauer Str. unterwegs. Hier kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 61 Jährigen Frau aus Werne. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto leichtverletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen dem Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren