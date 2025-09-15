POL-UN: Werne - Einbruch in Werkstatt
Werne (ots)
Am Freitag (12.09.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Firmenkomplex an der Südkirchener Straße.
Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln einer Tür in den Werkstattbereich und angrenzende Büroräume ein.
Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar.
Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
