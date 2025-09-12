Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Versammlungen anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahlen 2025 - Versammlungsverlauf aus polizeilicher Sicht insgesamt störungsfrei

Bergkamen (ots)

Am Freitag (12.09.2025) kam es anlässlich der bevorstehenden Kommunalwahlen zu Versammlungen in Bergkamen. Hierbei war die Polizei mit starken Kräften, unter anderem Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, vor Ort.

Kundgebungen verschiedener Interessenvertretungen verliefen insgesamt störungsfrei. Da eine Gruppe durch zu hohe Lautstärke auffiel, wurde sie polizeilich angesprochen. Der Ansprache wurde Folge geleistet.

Im Vorfeld der Kundgebungen wurde eine Strafanzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefertigt. Ein Platzverweis wurde ausgesprochen.

Zu einer Kundgebung und zu einem Infostand auf dem Platz von Gennevilliers erschienen rund 100 Teilnehmende.

Rund 200 Bürgerinnen und Bürger versammelten sich zu einer Kundgebung in der Präsidentenstraße.

Die Versammlungen wurden um 18:30 Uhr beendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell