Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Wohnung im 5. OG gesucht

Kamen (ots)

In dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr sind am Mittwoch (10.09.2025) bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses an der Erik-Nölting-Straße in Kamen-Mitte eingedrungen.

Es wurden Bargeld und ein Haartrockner entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kamen zu melden: 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell