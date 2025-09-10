Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-jährigen Mann

Kamen (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwochabend (10.09.2025) wird ein 86-jähriger Kamener vermisst. Gegen 16 Uhr wurde er zuletzt in einer Kurzzeitpflege in Kamen gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Personenbeschreibung und dem Lichtbild des 86-jährigen:

https://polizei.nrw/fahndung/180108

Wer hat den Vermissten gesehen? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Kamen unter 02303 921 3220 oder 921 0 entgegen.

