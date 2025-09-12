PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff sind Mitte September bei der Marktsprechstunde in Kamen für Sie da!

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder auch Sorgen haben - scheuen Sie sich nicht, diese offen gegenüber den Bezirksdienstbeamten anzusprechen.

Marktbesucherinnen und Marktbesucher finden die Beiden am Dienstag, den 16.09.2025 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Kamen auf dem Markt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 13:18

    POL-UN: Kamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Kamen

    Kamen (ots) - Der seit Mittwoch (10.09.2025) vermisste 86-Jährige aus Kamen ist wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Kreispolizeibehörde Unna bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darum gebeten, von der weiteren Veröffentlichung abzusehen und das zu ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 12:20

    POL-UN: Kamen - Zeugen nach Einbruch in Wohnung im 5. OG gesucht

    Kamen (ots) - In dem Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 17.00 Uhr sind am Mittwoch (10.09.2025) bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses an der Erik-Nölting-Straße in Kamen-Mitte eingedrungen. Es wurden Bargeld und ein Haartrockner entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Polizei ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 23:56

    POL-UN: Kamen - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-jährigen Mann

    Kamen (ots) - Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung. Seit Mittwochabend (10.09.2025) wird ein 86-jähriger Kamener vermisst. Gegen 16 Uhr wurde er zuletzt in einer Kurzzeitpflege in Kamen gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen haben nicht zu seinem Auffinden geführt. Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren