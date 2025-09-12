Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Bürgersprechstunde des Bezirks- und Schwerpunktdienstes mit Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff

Kamen (ots)

Polizeihauptkommissarin Martina Klenner-Grauwinkel und Polizeihauptkommissar Marc Westerhoff sind Mitte September bei der Marktsprechstunde in Kamen für Sie da!

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder auch Sorgen haben - scheuen Sie sich nicht, diese offen gegenüber den Bezirksdienstbeamten anzusprechen.

Marktbesucherinnen und Marktbesucher finden die Beiden am Dienstag, den 16.09.2025 von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Kamen auf dem Markt.

