Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dreimal unter Drogeneinfluss

Bad Bergzabern (ots)

Am Samstag, 28.06.2025, 17:45 Uhr, wurde in Oberotterbach eine 41-jährige Autofahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Test bestätigte den Verdacht, die Frau stand unter dem Einfluss von Cannabis, Amphetamin und Kokain.

In der Nacht auf Sonntag sollte ein 33-jähriger Autofahrer kurz nach Mitternacht im Bereich Steinfelder Straße in Bad Bergzabern einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Fahrer und bog in Richtung Kapeller Straße ab. Er versuchte vor der Polizei zu flüchten und sich der Kontrolle zu entziehen, indem er entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisel am Mc Donalds einfuhr und seine Fahrt in Richtung Landauer Straße fortsetzte. Hier beschleunigte er auf knapp 100 Stundenkilometer und überholte bei ausgeschaltetem Licht mehrere Fahrzeuge im Kurvenbereich. Kurz nach der Einmündung Weinstraße konnte der Fahrer schließlich gestellt werden. Es besteht eine Fahrerlaubnissperre gegen den Mann. Weiterhin stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und führte zudem eine geringe Menge an Amphetamin mit. Gegen ihn wird nun wegen mehreren Straftatbestände ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen! Personen, die durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Telefon 06343-93340 oder per E-Mail: pibadbergzabern@polizei.rlp.de, zu melden.

Am Sonntag, 29.06.2025, 02:50 Uhr, wurde in Klingenmünster ein 19-jähriger PKW-Fahrer im Bereich Bahnhofstraße kontrolliert, da er zuvor eine rote Baustellenampel überfuhr. Auch hier konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem jungen Mann feststellen. Ein Test erbrachte den Aufschluss, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Weiterfahrt wurde anschließend untersagt. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell