Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trunkenheitsfahrt in Berg (Pfalz)

Berg (Pfalz) (ots)

In der Nacht vom 28.06.25 auf den 29.06.25 konnte eine 59-Jährige Autofahrerin aus dem Großraum Wörth in ihrem Fahrzeug an einem Straßengraben festgestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden. Da die Fahrerin zudem alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigte, bestand der Anfangsverdacht einer alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit bei der Fahrerin. Gegen sie wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet und es wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Zeugenhinweise bitte jederzeit an die Polizeiinspektion Wörth (Telefon 07271-92210) oder per mail an piwoerth@polizei.rlp.de weitergeben.

