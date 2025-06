Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Diebstahl aus Fahrzeugen

Landau (ots)

In den frühen Morgenstunden des 28.06.2025 meldet ein Zeuge zwei männliche Personen, die an geparkten Fahrzeugen testen würden ob diese verschlossen wären. Durch eine Streife wurden die zwei Personen angetroffen und kontrolliert. Bei der Durchsuchung wurde diverses Kleingeld und mehrere EC Karten aufgefunden, die offensichtlich aus geparkten Fahrzeugen stammten. Teilweise konnten die Gegenstände direkt an die Geschädigten ausgehändigt werden. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell