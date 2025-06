POL-PDLD: Diebstahl bei Festveranstaltung in Rheinzabern

Landau (ots) - In den späten Nachmittagsstunden des 27.06.2025 kam es zu einem Trickdiebstahl am Parkplatz hinter der Stiftskirche in Landau. Hierbei klopfte zunächst ein Mann an der Scheibe des Fahrzeuges des dort wartenden Geschädigten. Zunächst fragte der Mann nach einem Euro für den Parkautomaten und einer Automobilclub Servicenummer. Der Geschädigte holte dann seine Geldbörse heraus und zeigte ihm seine ...

