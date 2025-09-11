Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Kamen

Kamen (ots)

Der seit Mittwoch (10.09.2025) vermisste 86-Jährige aus Kamen ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Kreispolizeibehörde Unna bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darum gebeten, von der weiteren Veröffentlichung abzusehen und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Foto zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell