Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Kamen

Kamen (ots)

Der seit Mittwoch (10.09.2025) vermisste 86-Jährige aus Kamen ist wohlbehalten angetroffen worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Die Kreispolizeibehörde Unna bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche.

In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darum gebeten, von der weiteren Veröffentlichung abzusehen und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Foto zu löschen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

