POL-PPRP: Roller gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 19.07., 20 Uhr, bis zum 20.07.2025, 10 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kanalstraße (Ecke Schanzstraße) ein. Aus der Wohnung wurden zwei Smartphones, Bekleidung und Spielzeug gestohlen. Haben Sie etwas beobachtet oder können Sie Hinweise auf den/die Täter geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, unter ...

