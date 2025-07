POL-PPRP: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag (20.07.2025), gegen 19:15 Uhr, stürzte ein 62-jähriger Rollerfahrer und seine 27-jährige Beifahrerin im Bereich der Ebernburg Straße in Richtung B44. Der 62-Jährige fuhr mit einer zu hohen Geschwindigkeit in der Linkskurve, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Fahrer und die Beifahrerin verletzten sich leicht. Die 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. An ...

