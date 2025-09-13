POL-UN: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten E Scooter Fahrer
Werne (ots)
Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Jugendlichen. Der Jugendliche war mit seinem E Scooter an der Kreuzung Münsterstr./ Konrad- Adenauer Str. unterwegs. Hier kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 61 Jährigen Frau aus Werne. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Auto leichtverletzt. Er wurde mit einem Krankenwagen dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4400 Euro.
