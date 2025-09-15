PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

Schwerte (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag, 07.09.2025, in Schwerte hat die Polizei Unna unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6112932). Zur umfassenden Aufarbeitung des Geschehens wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei NRW hinzugezogen. Darüber hinaus unterstützen ein unabhängiger Unfallgutachter und ein Brandsachverständiger die Polizei bei der Klärung des Unfallhergangs. Parallel laufen umfangreiche Zeugenvernehmungen. "Unser Ziel ist es, den Unfallhergang lückenlos zu rekonstruieren und die Ursache eindeutig festzustellen", so die Polizei Unna. Aufgrund der Komplexität werde die Auswertung jedoch Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei bittet die Bevölkerung eindringlich, angesichts der Tragik des Unfalls von Spekulationen - insbesondere in den sozialen Medien - abzusehen.

