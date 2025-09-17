Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Kupferfallrohr in Bergkamen-Mitte entwendet

Bergkamen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (14.09.2025) auf Montag (15.09.2025) an einem Mehrfamilienhaus an der Bambergstraße in Bergkamen-Mitte Kupferrohre entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 23.30 Uhr und 15.30 Uhr. Der oder die bislang Unbekannten entwendeten in dem Zeitraum ein etwa 3,50 Meter langes Kupferrohr.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell