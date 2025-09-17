PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Kupferfallrohr in Bergkamen-Mitte entwendet

Bergkamen (ots)

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (14.09.2025) auf Montag (15.09.2025) an einem Mehrfamilienhaus an der Bambergstraße in Bergkamen-Mitte Kupferrohre entwendet.

Der Tatzeitraum liegt zwischen 23.30 Uhr und 15.30 Uhr. Der oder die bislang Unbekannten entwendeten in dem Zeitraum ein etwa 3,50 Meter langes Kupferrohr.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat und Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 02303 921 0 zu wenden. Gerne auch per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:37

    POL-UN: Schwerte - 24-jähriger Pkw-Fahrer weicht Reh aus und kollidiert mit Baum

    Schwerte (ots) - Ein 24-jähriger Dortmunder war am Montag (15.09.2025) gegen 20.40 Uhr mit seinem Pkw auf der Bergstraße von Dortmund aus kommend in Richtung Schwerte (Hörder Straße) unterwegs. Unvermittelt sei ein Reh auf die Straße gelaufen, diesem habe er ausweichen wollen und habe nach rechts gelenkt. Dadurch sei er von der Straße abgekommen und frontal mit ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:21

    POL-UN: Werne - Einbruch in Werkstatt

    Werne (ots) - Am Freitag (12.09.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Firmenkomplex an der Südkirchener Straße. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln einer Tür in den Werkstattbereich und angrenzende Büroräume ein. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an: ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 13:11

    POL-UN: Schwerte - Polizei ermittelt nach schwerem Verkehrsunfall

    Schwerte (ots) - Nach dem schweren Verkehrsunfall am Sonntag, 07.09.2025, in Schwerte hat die Polizei Unna unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65856/6112932). Zur umfassenden Aufarbeitung des Geschehens wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei NRW hinzugezogen. Darüber hinaus unterstützen ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren