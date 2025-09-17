Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Lagerhalle

Holzwickede (ots)

In einem Zeitraum von Montag (15.09.2025) um 18:00 Uhr bis Dienstag (16.09.2025) um 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Gottlieb-Daimler-Straße.

Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten in das Gebäude. Dort entwendeten sie mehrere Kabel.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell