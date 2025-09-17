PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Lagerhalle

Holzwickede (ots)

In einem Zeitraum von Montag (15.09.2025) um 18:00 Uhr bis Dienstag (16.09.2025) um 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Gottlieb-Daimler-Straße.

Bislang unbekannte Täter schlugen ein Fenster ein und gelangten in das Gebäude. Dort entwendeten sie mehrere Kabel.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Unna: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de zu melden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jana Ebbinghaus
Telefon: 02303-921 1154
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

