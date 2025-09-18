Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Unbekannte dringen in Grillstube in Weddinghofen ein

Bergkamen (ots)

Von Dienstag (16.09.2025), 17.00 Uhr auf Mittwoch (17.09.2025), 08.55 Uhr sind bislang Unbekannte in eine Grillstube in Bergkamen-Weddinghofen eingedrungen.

Durch Aufhebeln eines Fensters verschafften sich die Täter Zutritt in das Objekt an der Schulstraße und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch und den Tätern bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

