Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Rohbau einer Baustelle: Zeugen gesucht

Unna (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.09.2025, 16.30 Uhr auf Donnerstag, 18.09.2025, 09.15 Uhr, brachen bislang Unbekannte in einen Rohbau an der Hammer Straße in Königsborn ein und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

