Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Einbruch in Rohbau einer Baustelle: Zeugen gesucht

Unna (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 17.09.2025, 16.30 Uhr auf Donnerstag, 18.09.2025, 09.15 Uhr, brachen bislang Unbekannte in einen Rohbau an der Hammer Straße in Königsborn ein und entwendeten mehrere Werkzeuge.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Unna zu melden: 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell