Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar: Bürogebäude mit Werkstatt an der Emmericher Straße von Einbrechern heimgesucht

Kalkar (ots)

Mehrere Satellitenempfänger, einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag und einen mobilen PC stahlen unbekannte Täter bei einem Einbruch in ein Bürogebäude mit angrenzender Werkstatt an der Emmericher Straße. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Dienstag (23. September 2025), 20:00 Uhr, und Mittwoch (24. September 2025), 05:30 Uhr. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang über ein Fenster Zugang zu dem Bürogebäude und entwendeten das Bargeld aus einer dort befindlichen Geldcassette. In der Werkstatt nahmen die Unbekannten die Satellitenempfänger sowie den PC an sich. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Kleve hat Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 in Verbindung zu setzen. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve

