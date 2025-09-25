Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Kranenburg und der Kreispolizeibehörde Kleve - Farbschmierereien auf Spielplatz - Belohnung ausgelobt

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (19. bis 21. September 2025) haben ein oder mehrere unbekannte Täter durch Graffiti-Sprühereien auf dem Spielplatz an der Kästnerstraße großen Schaden angerichtet. Mehrere Objekte, darunter eine Tischtennisplatte und eine Ruhebank, wurden mit silberner Farbe besprüht. Der Schaden wurde am Montagmorgen (22. September 2025) durch Gemeindemitarbeiter festgestellt. Die Gemeinde Kranenburg hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und darüber hinaus für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 400 Euro ausgesetzt.

Hinweise an die ermittelnde Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell