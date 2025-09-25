PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Kranenburg und der Kreispolizeibehörde Kleve - Farbschmierereien auf Spielplatz - Belohnung ausgelobt

POL-KLE: Kranenburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Kranenburg und der Kreispolizeibehörde Kleve - Farbschmierereien auf Spielplatz - Belohnung ausgelobt
  • Bild-Infos
  • Download

Kranenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende (19. bis 21. September 2025) haben ein oder mehrere unbekannte Täter durch Graffiti-Sprühereien auf dem Spielplatz an der Kästnerstraße großen Schaden angerichtet. Mehrere Objekte, darunter eine Tischtennisplatte und eine Ruhebank, wurden mit silberner Farbe besprüht. Der Schaden wurde am Montagmorgen (22. September 2025) durch Gemeindemitarbeiter festgestellt. Die Gemeinde Kranenburg hat Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet und darüber hinaus für Hinweise, die zur Ergreifung des oder der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 400 Euro ausgesetzt.

Hinweise an die ermittelnde Kriminalpolizei in Kleve unter Telefon 02821 5040. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 10:31

    POL-KLE: Kleve - Scheibe eines Ladenlokals eingeschlagen / Zeugen gesucht

    Kleve (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (25. September 2025) hat ein unbekannter Täter das Schaufenster der Filiale eines Mobilfunkanbieters an der Große[n] Straße eingeschlagen. Eine Zeugin sah den Mann gegen 23:25 Uhr, wie er auf die Scheibe einwirkte, kurz verweilte und dann in Richtung Hochschule flüchtete. Ob etwas entwendet wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 14:07

    POL-KLE: Wachtendonk: Vakuumgeräte und Ersatzteile von Anhänger entwendet - Zeugenaufruf

    Wachtendonk (ots) - Am Dienstag (23. September 2025) gegen 09:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter auf der Langendorfer Straße zunächst einen Fahrzeuganhänger der Marke Henra, welcher u. a. mit Vakuumgeräten beladen war. Der Anhänger wurde am gleichen Vormittag an einem Feld an der Langendorfer Straße aufgefunden. Es fehlten mehrere hochwertige Vakuumgeräte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren