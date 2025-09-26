POL-KLE: Korrekturmeldung zur Meldung vom 25.09.2025, 13:22 Uhr: Kalkar: Bürogebäude mit Werkstatt an der Emmericher Straße von Einbrechern heimgesucht
Kalkar (ots)
Bei der Bezifferung des gestohlenen Bargeldbetrages hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Bei der erbeuteten Summe handelt es sich um einen kleinen vierstelligen, nicht fünfstelligen Betrag.
Den Bürofehler bitte ich zu entschuldigen. (se)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/
Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle
https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell