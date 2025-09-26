PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Korrekturmeldung zur Meldung vom 25.09.2025, 13:22 Uhr: Kalkar: Bürogebäude mit Werkstatt an der Emmericher Straße von Einbrechern heimgesucht

Kalkar (ots)

Bei der Bezifferung des gestohlenen Bargeldbetrages hat sich leider ein Fehler eingeschlichen. Bei der erbeuteten Summe handelt es sich um einen kleinen vierstelligen, nicht fünfstelligen Betrag.

Den Bürofehler bitte ich zu entschuldigen. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

