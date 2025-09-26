PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch: Polizei stellt Rad am Sportplatz Pfalzdorf sicher - Wem gehört dieses Fahrrad?

POL-KLE: Goch: Polizei stellt Rad am Sportplatz Pfalzdorf sicher - Wem gehört dieses Fahrrad?
Goch (ots)

Das auf dem Foto abgebildete, schwarze Damenrad "Pegasus Piazza" wurde am Vormittag des 13. September 2025 durch die Polizei sichergestellt, nachdem zwei Tatverdächtige das Rahmenschloß des Zweirads aufgebrochen hatten. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad zuvor durch den rechtmäßigen Nutzer verschlossen im Eingangsbereich des Sportplatzes Pfalzdorf abgestellt worden war.

Der Eigentümer oder die Eigentümerin konnte bislang nicht ermittelt werden und wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Goch unter der Telefonnummer 02823 1080 zu melden. (se)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

