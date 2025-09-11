Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streit um Taxistand eskaliert - Polizei ermittelt

Schwerin (ots)

Mittwochmittag kam es zwischen einem Taxifahrer und einer Autofahrerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auslöser soll ein Streit um eine Taxistandfläche gewesen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 12:45 Uhr in der Wismarschen Straße, vor einem Klinikum im Bereich der Warteflächen für Taxen, eine 43-jährige Ukrainerin und ein 33-jähriger deutscher Taxifahrer zunächst verbal aneinander. In der Folge eskalierte der Streit und beide Beteiligten wurden handgreiflich. Verletzungen erlitten sie dabei nicht. Die Polizei hat gegen beide Personen Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell