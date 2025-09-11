PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Streit um Taxistand eskaliert - Polizei ermittelt

Schwerin (ots)

Mittwochmittag kam es zwischen einem Taxifahrer und einer Autofahrerin zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Auslöser soll ein Streit um eine Taxistandfläche gewesen sein.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 12:45 Uhr in der Wismarschen Straße, vor einem Klinikum im Bereich der Warteflächen für Taxen, eine 43-jährige Ukrainerin und ein 33-jähriger deutscher Taxifahrer zunächst verbal aneinander. In der Folge eskalierte der Streit und beide Beteiligten wurden handgreiflich. Verletzungen erlitten sie dabei nicht. Die Polizei hat gegen beide Personen Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:49

    POL-HRO: Kind auf Fensterbank löst Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus

    Schwerin (ots) - Ein 4-jähriges Kind, das am Mittwochvormittag auf der Fensterbank eines geöffneten Fensters im 5. Obergeschoss spielte, löste einen gemeinsamen Einsatz von Polizei und Feuerwehr aus. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Hinweis gegeben. Da die Wohnungstür nach Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde, setzte die Feuerwehr gegen 10:55 Uhr im ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 12:31

    POL-HRO: Einbruch in Tischlerei

    Lübtheen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tischlerei in Jessenitz-Werk wurden in der Nacht zu Mittwoch diverse Handmaschinen im Wert von circa 30.000 Euro entwendet. Nach vorläufigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zum umfriedeten Gelände in der Lagerstraße und gelangten gewaltsam durch eine Tür in das Firmengebäude. Im Folgenden sollen mehrere hochwertige Werkzeuge aus der Werkstatt gestohlen worden sein. Wie die Täter die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren