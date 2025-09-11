PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannter Täter überfällt Güstrower Friseursalon - Zeugenaufruf der Polizei

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots)

Gegen 12:55 Uhr des 10.09.2025 soll es gemäß vorliegender Angaben in einem Güstrower Friseursalon zu einer versuchten räuberischen Erpressung durch einen bislang unbekannten, derzeit flüchtigen Täter gekommen sein. Die Kriminalpolizei Güstrow sucht in diesem Zusammenhang nach möglichen Zeugen, die Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können und bittet daher nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Wie aus den Erkenntnissen der eingeleiteten Ermittlungen hervorgeht, kann der Tatablauf wie folgt grob skizziert werden. Der dem Augenschein nach männliche Tatverdächtige betrat den Salon in der Güstrower Schloßstraße. Unmittelbar richtete er einen waffenähnlichen Gegenstand auf die in dem Geschäft anwesenden drei Personen (1x Inhaberin, 2x Kunden) und forderte wiederholt die Herausgabe von Bargeld. Der Forderung trat die 49-jährige Inhaberin jedoch entschieden entgegen, woraufhin der Tatverdächtige aus dem Salon flüchtete.

Um nicht nur die weiteren Umstände der Tat zu erhellen, sondern gegebenenfalls den Tatverdächtigen identifizieren zu können, bittet die Kriminalpolizei Güstrow um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gemäß vorliegender Angaben liegen zum Tatverdächtigen folgende Erkenntnisse vor:

   - dem Augenschein sowie der Stimmfarbe nach zu urteilen männliche 
     Person
   - ca. 20 Jahre, auffällig schlanke Figur, etwa 170cm groß
   - mitteleuropäischer Phänotyp
   - deutsche, akzentfreie Aussprache

Der Tatverdächtige war laut Aussage der Geschädigten mit einem schwarzem Kapuzenpullover, einer grauen Jeanshose und dunklen Schuhen bekleidet. Die Kapuze zog der Unbekannte während des gesamten Tatablaufes über den Kopf. Das Gesicht wurde mittels eines dunklen Kleidungsstücks teilmaskiert. Zudem trug der Flüchtige eine dunkle Sonnenbrille. In der Hand hielt der Tatverdächtige einen dunklen, pistolenähnlichen Gegenstand.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:02

    POL-HRO: Frau beinahe von Ackerpflug erfasst

    Dabel (ots) - Beim Bewirtschaften einer Ackerfläche in Borkow bei Dabel hat ein Traktorfahrer am Mittwochvormittag im letzten Moment ein Unglück verhindern können. Nach Auskunft des Fahrers habe er beim Pflügen einer größeren Fläche mitten auf dem Feld einen liegenden Menschen erkannt und seine Arbeitsmaschinen noch rechtzeitig stoppen können. Da sich die 49-jährige Frau offenbar in einem psychischen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 18:39

    POL-HRO: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

    Klein Trebbow / LK NWM (ots) - Gegen 13:00 des heutigen Mittwochs kam es auf der Gemeindestraße zwischen Klein Trebbow und Hof Meteln zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Fahrer eines Fords tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision erlitt der Mann schwere Verletzungen und verstarb ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 15:26

    POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung des Landkreises Nordwestmecklenburg und der Polizeiinspektion Wismar - Versammlungsgeschehen in Grevesmühlen am 13. September 2025

    Grevesmühlen (ots) - Am Samstag, 13. September 2025, finden in Grevesmühlen mehrere Versammlungen statt, darunter auch der Christopher-Street-Day (CSD). Neben dieser zentralen Veranstaltung sind vier weitere Versammlungen im Stadtgebiet angemeldet, darunter auch eine Gegenversammlung, die als Aufzug durch Teile ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren