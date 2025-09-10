PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 22-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Klein Trebbow / LK NWM (ots)

Gegen 13:00 des heutigen Mittwochs kam es auf der Gemeindestraße zwischen Klein Trebbow und Hof Meteln zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Fahrer eines Fords tödlich verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 22-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision erlitt der Mann schwere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Gemeindestraße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock

