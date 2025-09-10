PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pkw in Parchim kollidiert mit Hauswand

Parchim (ots)

In Parchim ereignete sich Dienstagmittag ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von circa 10.000 Euro entstand. Gegen 13:00 Uhr beabsichtigte ein 90-jähriger Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz in der Goethestraße einzuparken. Dabei könnte der 90-Jährige das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben und stieß frontal gegen eine Hauswand. Hierbei verletzte sich der Senior leicht und wurde vor Ort medizinisch behandelt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat vor Ort den Unfall aufgenommen und ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Christin Höfler
Telefon: 03874 411-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 12:36

    POL-HRO: Mehrere schwerverletzte Personen bei Unfall auf der A 24

    Hoort/Stolpe (ots) - Am Dienstagabend wurden bei einem Verkehrsunfall auf der A 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Bandenitz vier Personen verletzt, drei davon schwer. Ein mit vier Personen besetzter PKW kam gegen 21:00 Uhr kurz vor dem Parkplatz Schremheide nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und fuhr etwa 150 Meter durch ein angrenzendes Maisfeld. Anschließend kollidierte das ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:30

    POL-HRO: Schneller Fahndungserfolg nach Raub - 16-Jähriger auf entwendeter Simson erwischt

    Bad Doberan (Landkreis Rostock) (ots) - Die Kriminalpolizei in Bad Doberan ermittelt nach einem Raubdelikt vom Montagabend gegen einen 16-jährigen Deutschen. Zuvor erstattete ein ebenfalls 16-jähriger Deutscher am Montagabend Anzeige im Polizeihauptrevier Bad Doberan, weil ihm zuvor gewaltsam sein Moped durch einen ihm bekannten Gleichaltrigen entwendet wurde. Gegen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren