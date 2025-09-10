PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 3,55 Promille - PKW-Fahrer ohne Führerschein verunfallt auf BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock

BAB 19/Dolgen am See (Landkreis Rostock) (ots)

Am 09.09.2025 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der BAB 19 auf Höhe der Ortschaft Dolgen am See ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines erheblich alkoholisierten PKW-Fahrers. Glücklicherweise wurde im Kontext des Verkehrsunfalls niemand verletzt.

Wie dem aktuellen Sachstand der Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann, sei der 49-jahrige Fahrer augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 3,55 Promille derart in seiner Fahrtauglichkeit beeinträchtigt gewesen, dass er die Kontrolle über seinen Audi verloren hätte. Laut vorliegenden Angaben sei der gebürtige Greifswalder zunächst mit der Mittelschutzplanke kollidiert und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er nach wenigen Metern zum Stehen kam. Einen Führerschein konnte der Unfallfahrer nicht vorweisen. Ebenso gehörten die Kennzeichen nicht zu dem verunfallten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit mehreren Tausend Euro beziffert. Im Kontext der Verkehrsunfallaufnahme kam es temporär zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Das u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahres ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Florian Müller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 15:29

    POL-HRO: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Rostock

    Rostock (ots) - Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen drei Rumänen im Alter von 15, 19 und 20 Jahren aufgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinsam mindestens einen Ladendiebstahl in Rostock begangen zu haben. Gegen 15:30 Uhr am gestrigen Montagnachmittag erhielt die Polizei den Hinweis auf zwei Frauen, die durch Mitarbeiter einer Drogeriefiliale in ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 15:03

    POL-HRO: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall bei Bandenitz

    Bandenitz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B321 bei Bandenitz sind zwei Personen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 16:00 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dabei kollidierte er zuerst seitlich mit einem Transporter und stieß anschließend frontal mit einem dahinterfahrenden PKW zusammen. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren