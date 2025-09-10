Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 3,55 Promille - PKW-Fahrer ohne Führerschein verunfallt auf BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock

BAB 19/Dolgen am See (Landkreis Rostock) (ots)

Am 09.09.2025 ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der BAB 19 auf Höhe der Ortschaft Dolgen am See ein Verkehrsunfall unter alleiniger Beteiligung eines erheblich alkoholisierten PKW-Fahrers. Glücklicherweise wurde im Kontext des Verkehrsunfalls niemand verletzt.

Wie dem aktuellen Sachstand der Verkehrsunfallermittlungen entnommen werden kann, sei der 49-jahrige Fahrer augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 3,55 Promille derart in seiner Fahrtauglichkeit beeinträchtigt gewesen, dass er die Kontrolle über seinen Audi verloren hätte. Laut vorliegenden Angaben sei der gebürtige Greifswalder zunächst mit der Mittelschutzplanke kollidiert und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er nach wenigen Metern zum Stehen kam. Einen Führerschein konnte der Unfallfahrer nicht vorweisen. Ebenso gehörten die Kennzeichen nicht zu dem verunfallten Fahrzeug. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit mehreren Tausend Euro beziffert. Im Kontext der Verkehrsunfallaufnahme kam es temporär zu leichten Verkehrseinschränkungen.

Das u.a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, des Fahres ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs eingeleitete Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei übernommen.

