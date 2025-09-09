PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung U21 Länderspiel Deutschland - Lettland - Rostocker Polizei zieht Bilanz

Rostock (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das 
Länderspiel U21 zwischen Deutschland und Lettland stattgefunden. Das 
Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden.

In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen 
nennenswerten Zwischenfällen.

Insgesamt befanden sich ca. 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte 
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 23:00 
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Nils Tiede
Polizeiführer vom Dienst
PP Rostock/Einsatzleitstelle

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

