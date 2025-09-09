POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich der Spielbegegnung U21 Länderspiel Deutschland - Lettland - Rostocker Polizei zieht Bilanz
Rostock (ots)
Am Dienstag, den 09.09.2025, hat im Rostocker Ostseestadion das Länderspiel U21 zwischen Deutschland und Lettland stattgefunden. Das Spiel war im Vorfeld als Grundsicherungsspiel eingestuft worden. In allen Phasen des polizeilichen Einsatzes kam es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen. Insgesamt befanden sich ca. 50 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 23:00 Uhr vorliegenden Erkenntnisse. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst PP Rostock/Einsatzleitstelle
