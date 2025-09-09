PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt drei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl in Rostock

Rostock (ots)

Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen gegen drei Rumänen im Alter von 15, 19 und 20 Jahren aufgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinsam mindestens einen Ladendiebstahl in Rostock begangen zu haben.

Gegen 15:30 Uhr am gestrigen Montagnachmittag erhielt die Polizei den Hinweis auf zwei Frauen, die durch Mitarbeiter einer Drogeriefiliale in der Rostocker Kröpeliner Tor-Vorstadt dabei beobachtet wurden, wie sie zahlreiche Hygieneprodukte einsteckten und nicht bezahlten. Durch den Hinweis einer Zeugin konnten Polizeibeamte zudem einen dritten Tatverdächtigen beim Verlassen des Drogeriemarktes stellen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs der drei Tatverdächtigen konnten weitere Drogerieartikel festgestellt werden, die den Verdacht erhärteten, dass die drei Rumänen für weitere Diebstahlshandlungen verantwortlich sein könnten. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 2.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Anne Schwartz
Telefon: 0381 4916-3042
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

